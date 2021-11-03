Главный тренер минского «Динамо» рассказал о болезни нескольких игроков команжы

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения в регулярном чемпионате КХЛ от московского «Динамо» (3:7) посетовал на нехватку игроков в составе.

«Очень обидно, что большое количество наших игроков не смогли принять участие в матче из-за заболевания. Безусловно, нам не хватало их на льду и это сказалось на игре. Я снимаю шляпу перед теми, кто вышел и бился. Они проявили мужество. Это был действительно непростой матч.

В своей профессиональной карьере не сталкивался с таким, что происходит сейчас. Многие игроки чувствуют недомогание: тренеры, игроки, персонал. Проходим через тяжелое испытание. После игры обсуждали, что делать и какие шаги предпринимать. У нас небольшой состав, многие игроки или приболели, или травмированы. В среду будет проведен еще один тест, после которого будем принимать какие-либо решения.

Непросто найти игроков, которые могут попасть в состав, так как нужно проделать большую работу от оценки их возможностей до оформления документов. Будем думать, как действовать в этих условиях. Мы прикладываем все усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации", — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.

На официальном сайте «Динамо» отмечается, что 1 ноября все хоккеисты, тренеры и персонал «зубров» сдали ПЦР-тесты на COVID-19 и получили отрицательные результаты.