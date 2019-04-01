Михаил Григоренко – о суперсэйве Шестеркина: "Надо было лучше бросить, но Шестеркин здорово поймал"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии – 2-1 в пользу московских армейцев.
– Очень жаль, что проиграли. Это был очень важный матч. Нам нужно сделать правильные выводы перед следующим матчем.
– Почему ЦСКА так слабо сыграл в атаке?
– Не знаю. Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
– Шестеркин?
– Хороший сэйв. Надо было лучше бросить. Шестеркин хороший вратарь, здорово поймал.
– Как думаете, вернется серия в Санкт-Петербург?
– Не знаю. Что тут думать. Надо выходить и играть.
– Гол Прохоркина удивительно выглядел: он пошел на пятерых и забил.
– Так получилось. Так игра складывалась, что СКА сегодня выигрывал нейтральные шайбы. Вот и в последнем голе так было. (Егор Бычков)
Невероятный сэйв Шестеркина в матче с ЦСКА. Видео
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей