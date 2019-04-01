Михаил Григоренко – о суперсэйве Шестеркина: "Надо было лучше бросить, но Шестеркин здорово поймал"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии – 2-1 в пользу московских армейцев.

– Очень жаль, что проиграли. Это был очень важный матч. Нам нужно сделать правильные выводы перед следующим матчем.

– Почему ЦСКА так слабо сыграл в атаке?

– Не знаю. Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

– Шестеркин?

– Хороший сэйв. Надо было лучше бросить. Шестеркин хороший вратарь, здорово поймал.

– Как думаете, вернется серия в Санкт-Петербург?

– Не знаю. Что тут думать. Надо выходить и играть.

– Гол Прохоркина удивительно выглядел: он пошел на пятерых и забил.

– Так получилось. Так игра складывалась, что СКА сегодня выигрывал нейтральные шайбы. Вот и в последнем голе так было. (Егор Бычков)

Невероятный сэйв Шестеркина в матче с ЦСКА. Видео

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