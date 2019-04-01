Невероятный сэйв Шестеркина в матче с ЦСКА. Видео

Голкипер СКА Игорь Шестеркин во втором периоде третьего матча серии финала Западной конференции отразил бросок нападающего ЦСКА Михаила Григоренко. Официальный Твиттер питерцев опубликовал видео момента.
23-летний российский вратарь в падении отбил клюшкой удар Григоренко.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
ИИИИИИИИИИГОРЬ! #СКАЦСК pic.twitter.com/gsX5Ns2Wwa– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 апреля 2019 г.
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