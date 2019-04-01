20:40 | Хоккей — КХЛ

Невероятный сэйв Шестеркина в матче с ЦСКА. Видео

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Голкипер СКА Игорь Шестеркин во втором периоде третьего матча серии финала Западной конференции отразил бросок нападающего ЦСКА Михаила Григоренко. Официальный Твиттер питерцев опубликовал видео момента.

23-летний российский вратарь в падении отбил клюшкой удар Григоренко.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей

 

 

 

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