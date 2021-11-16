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Мичков заявил, что не думает о драфте НХЛ

11:03
Матвей Мичков — радость после гола , Артём Галимов. Фото photo.khl.ru
Матвей Мичков — радость после гола , Артём Галимов. Фото photo.khl.ru
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Один из самых талантливых хоккеистов в истории России, форвард системы СКА Матвей Мичков следит за своими сверстниками из других стран и считает неважным место, которое он может занять на драфте НХЛ.

— Следите за тем, как играют ваши главные конкуренты за первый номер драфта-2023 — канадец Бедард и словак Дворски?

— Я слежу за всем, что происходит в хоккее. Играет хоккеист 2004 или 2005 года рождения — мне это всегда интересно. Когда есть время, слежу за своими сверстниками, которые выступают в других лигах. Дворски и Бедард — хорошие нападающие. В дальнейшем против них все равно придется выходить. Где-то даже разбираю их игру, чтобы, когда придет время, подсказать партнерам, как против них действовать в той или иной ситуациях. Вратарям — как они бьют буллиты.

— Известно, что вы максималист во всем. Не обидно, что из-за пятилетнего контракта со СКА шансы быть выбранным под первым номером на драфте НХЛ снизились?

— Когда я подписывал контракт, то не думал о драфте, да и сейчас о нем тоже не думаю. Мне это не важно. Надо показывать все лучшее, что умеешь, и приносить пользу своей команде. Это важнее.

— Агенты и скауты из Северной Америки часто с вами общаются?

— Я ни с кем из североамериканских агентов не общаюсь. И со скаутами тоже. Даже их не знаю.

Полностью интервью с Матвеем Мичковым читайте на сайте «СЭ»

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