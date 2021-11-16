Каменев рассказал, как его приняли в ЦСКА: «Я спокойно влился в коллектив»

Новичок ЦСКА Владислав Каменев рассказал, как его приняли в московском клубе.

«Все хорошо. Я до этого знал многих ребят. Некоторых знал по чемпионату мира, с кем-то просто был знаком. Парни с позитивным настроением приняли меня, я спокойно влился в коллектив. Рад, что все так получилось.

Я давно знаю Андрея Светлакова, мы с ним вместе играли на молодежном чемпионате мира. С Антоном Слепышевым мы вместе тренировались у Павла Маркидана. Общаемся с Никитой Нестеровым, Мишей Григоренко, Пашей Карнауховым. В общем, со всеми. Повторюсь, никаких проблем с адаптацией не возникло. Это придало мне больше уверенности, у ЦСКА действительно очень хороший коллектив», — цитирует Каменева «Чемпионат».

Нынешний сезон хоккеист начинал в составе СКА. 12 октября «Сибирь» получила права на нападающего в результате обменов, однако спустя два дня новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с игроком. После этого он подписал контракт с ЦСКА.