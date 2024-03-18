Мичков — о непопадании «Сочи» в плей-офф: «Нужно работать еще усерднее»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о выступлении команды в КХЛ.

«Конечно, непопадание в плей-офф расстраивает. Значит, нужно еще усерднее работать, чтобы попасть туда. Разбираем ошибки и двигаемся дальше», — сказал Мичков «СЭ».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка.

В сезоне-2023/24 Мичков принял участие в 47 матчах, забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи.