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Сегодня, 09:00

Мичков: «Политические моменты нас, хоккеистов, не касаются»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков в комментарии для «СЭ» высказался о письме хоккеистов молодежной сборной России на имя президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа.

15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной национальной команды написали письмо с требованием рассмотреть вопрос возвращения на международные соревнования.

«Не было ли желания высказаться от себя, а не через письмо? Считаю, что политические моменты нас, хоккеистов, не касаются. Наша задача выходить на лед и играть. Где скажут, там и будем. Предложили сделать коллективное письмо. Мы поддержали эту идею. Наша задача — выходить на лед и играть в хоккей, не думая ни о чем», — сказал Мичков «СЭ». 

13 февраля ИИХФ объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

Матвей Мичков
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
ХК Сочи
Люк Тардиф
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - СКА
0 - 0
4. Автомобилист - СКА
0 - 0
0 - 1
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
1 - 0
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Динамо М
0 - 0
4. Трактор - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 1
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - Авангард
0 - 0
4. Локомотив - Авангард
0 - 0
0 - 1
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
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