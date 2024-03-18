Мичков: «Политические моменты нас, хоккеистов, не касаются»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков в комментарии для «СЭ» высказался о письме хоккеистов молодежной сборной России на имя президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа.

15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной национальной команды написали письмо с требованием рассмотреть вопрос возвращения на международные соревнования.

«Не было ли желания высказаться от себя, а не через письмо? Считаю, что политические моменты нас, хоккеистов, не касаются. Наша задача выходить на лед и играть. Где скажут, там и будем. Предложили сделать коллективное письмо. Мы поддержали эту идею. Наша задача — выходить на лед и играть в хоккей, не думая ни о чем», — сказал Мичков «СЭ».

13 февраля ИИХФ объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.