Мичков нанес 11 бросков по воротам в матче с «Трактором» и установил личный рекорд
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков нанес 11 бросков по воротам в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:5).
Для 18-летнего хоккеиста это новый личный рекорд в КХЛ. И это при том, что вся команда нанесла за игру 36 бросков.
Также это для Мичкова повторение рекорда сезона (столько же было у него в первой игре на уровне ВХЛ).
Всего в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ форвард, права на которого принадлежат СКА, набрал 13 (7+6) очков в 22 матчах.
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|64
|31
|33
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|67
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|Трактор
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|16.02
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|2 : 4
|16.02
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|16.02
|17:00
|
Трактор – Сочи
|5 : 0
|16.02
|19:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|16.02
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|
СКА – Сибирь
|- : -
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|19:30
|
Спартак – Динамо М
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