Мичков нанес 11 бросков по воротам в матче с «Трактором» и установил личный рекорд

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков нанес 11 бросков по воротам в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:5).

Для 18-летнего хоккеиста это новый личный рекорд в КХЛ. И это при том, что вся команда нанесла за игру 36 бросков.

Также это для Мичкова повторение рекорда сезона (столько же было у него в первой игре на уровне ВХЛ).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ форвард, права на которого принадлежат СКА, набрал 13 (7+6) очков в 22 матчах.