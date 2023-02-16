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Сегодня, 19:18

«Трактор» разгромил «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Трактор» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

В составе челябинцев отличились Никита Сошников, Владимир Ткачев, Александр Шепелев, Петр Хохряков и Илья Карпухин.

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников сделал второй «сухарь» в сезоне.

«Трактор» набрал 66 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, находясь в 1 очке от зоны плей-офф.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Сошников — 6 (Бывальцев, Калинин), 20:18 — 1:0. Ткачев — 12, 30:44 — 2:0. Шепелев — 2 (Котляревский, Горюнов-Рольгизер), 36:48 — 3:0. Хохряков — 7 (Пулккинен, Капустин), 45:30 — 4:0. Карпухин — 7 (Стась), 49:21 — 5:0.

Вратари: Мыльников — Третьяк.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (9+14+7) — 34 (11+14+9).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

16 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

ХК Сочи
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 Локомотив 65 40 25 88
3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 63 32 31 72
7 Северсталь 63 27 36 67
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 64 38 26 85
2 Автомобилист 63 35 28 79
3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 63 36 27 79
5 Металлург 63 33 30 77
6 Авангард 63 35 28 77
7 Адмирал 64 31 33 71
8 Нефтехимик 64 31 33 67
9 Амур 64 29 35 67
10 Трактор 64 28 36 66
11 Барыс 64 26 38 59
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Амур – Автомобилист
 2 : 4
16.02 12:30
Адмирал – Ак Барс
 0 : 3
16.02 17:00
Трактор – Сочи
 5 : 0
16.02 19:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
16.02 19:30
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Спартак – Динамо М
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