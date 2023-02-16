«Трактор» разгромил «Сочи»
«Трактор» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.
В составе челябинцев отличились Никита Сошников, Владимир Ткачев, Александр Шепелев, Петр Хохряков и Илья Карпухин.
Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников сделал второй «сухарь» в сезоне.
«Трактор» набрал 66 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, находясь в 1 очке от зоны плей-офф.
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«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
Голы: Сошников — 6 (Бывальцев, Калинин), 20:18 — 1:0. Ткачев — 12, 30:44 — 2:0. Шепелев — 2 (Котляревский, Горюнов-Рольгизер), 36:48 — 3:0. Хохряков — 7 (Пулккинен, Капустин), 45:30 — 4:0. Карпухин — 7 (Стась), 49:21 — 5:0.
Вратари: Мыльников — Третьяк.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (9+14+7) — 34 (11+14+9).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
16 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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Трактор – Сочи
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