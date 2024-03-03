Мэйсек — о двух победах в серии с «Ак Барсом»: «Не считаю сенсацией, что происходит»

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек подвел итоги второго матча первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:0).

Встреча прошла в субботу, 2 марта, в Казани. На счету немецкого хоккеиста заброшенная шайба и результативная передача. Екатеринбуржцы ведут в серии — 2-0.

«Разница была в реализации и игре в обороне. Аликин вновь сыграл невероятно. Обе команды достойны друг друга, здорово, что мы ведем 2-0. Хит Радулова? Я не видел его, не смотрел даже повтор. Не считаю сенсацией, что происходит, знаю, что мы — классная команда», — приводит слова Мэйсека Metaratings.ru.

Третий матч серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» состоится 4 марта в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.