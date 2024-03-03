Щитов рассказал, что думает о втором матче серии «Салават Юлаев» — «Трактор»

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, что думает о втором матче серии «Салават Юлаев» — «Трактор».

«Заслуженная победа Уфы, хотя «Трактор» старался и было видно, что челябинцы не хотят уступать. Была массовая драка, что договорит о характере команды и о том, что серия будет интересной для болельщиков. Понятно, что Уфа захочет ответить за Григория Панина и других пострадавших ребят, а «Трактор» — за обидное поражение. Посмотрим, что теперь будет в Челябинске», — цитирует Щитова «РБ Спорт».