Мэтью Майоне: "Говорил с Мэттом Дюшеном. Устроим с ним джем-сейшн"

Защитник рижского "Динамо" Мэтью Майоне поделился ожиданиями от встречи с минским "Динамо" на открытом воздухе в рамках KHL Winter Icebreak и рассказал о возможном дуэте с форвардом "Оттавы" Мэттом Дюшеном, который недавно записал песню, выложив ее в инстаграм.

– Как вам арена на открытом воздухе?

– Все очень круто. Я все детство гонял шайбу на пруду. Поэтому я в восторге от самой возможности поиграть на открытом воздухе. Но все это затмевает то, что нам завтра очень нужны 2 очка. Хотя мы постараемся показать классный хоккей, порадовать болельщиков и получить удовольствие. В целом, немножко жарковато. В Риге внезапно стало тепло. Что немножко осложняет условия. Но победит тот, кто больше этого хочет.

– Ходят слухи, что вы будете участвовать в латвийском отборе на Евровидение.

– Не совсем так. Я поучаствовал в записи песни одной латвийской рок-группы, которая участвует в отборе. Запись покажут в одном из перерывов матча с Минском. Эти ребята отобрались в латвийский финал, но петь там будут без меня. По-моему, это очень круто. Само приглашение сделать такое меня очень удивило. Потому что парни – профессиональные музыканты, у солиста прекрасный голос. Я получил огромное удовольствие.

– В команде вас не подкалывают на эту тему?

– Нет. Потому что многие хоккеисты любят музыку, играют на разных инструментах. И, мне кажется, я подтолкнул игроков к тому, чтобы они не стеснялись демонстрировать свои таланты. Вот на днях один из лучших моих друзей Мэтт Дюшен выложил крутую песню. Поговорил с ним на эту тему. Возможно, устроим с ним джем-сейшн летом. Он в порядке, хотя и играет кантри-музыку. Да и хоккеист отличный.

– Матч звезд КХЛ добавил вам популярности?

– Есть немного. Подписчиков в инстаграме добавилось. Но я стараюсь концентрироваться на последних четырех матчах регулярного чемпионата. Мы упорно работали с июля, чтобы попасть в плей-офф. И это было бы для нас большим достижением.

– Плей-офф достижим?

– Это наша цель. Не все зависит от нас. Но мы сделаем все. Постараемся выиграть все четыре оставшихся матча. Желания у нас хоть отбавляй. А побеждает чаще всего тот, кто больше хочет.

– Вы недавно играли с минским "Динамо". Которому уже ничего не было нужно. Но минчане оказались сильнее.

– К сожалению. Не всегда все идет так, как тебе хочется. Зато мы обыграли "Йокерит". И это была очень хорошая победа. Вот от нее и оттолкнемся.​ (Игорь Еронко)