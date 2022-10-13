«Металлург» ведет переговоры с защитником Дроновым

По информации «СЭ», магнитогорский «Металлург» ведет переговоры с защитником Григорием Дроновым, который ранее расторг контракт с «Каролиной».

24-летний Дронов является воспитанником магнитогорского хоккея. Защитник провел шесть сезонов в КХЛ за «Металлург» и дважды играл в финале Кубка Гагарина (2017 и 2022).

В 2022-м он подписал трудовое соглашение с «Каролиной Харрикейнз».