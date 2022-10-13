«Металлург» планирует расстаться с Хохловым

По информации «СЭ», «Металлург» планирует расторгнуть контракт с защитником Ильей Хохловым.

В 13 матчах сезона он набрал 3 (1+2) очка. Отметим, что зарплата Хохлова — 40 миллионов рублей в год.