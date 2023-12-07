«Металлург» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Магнитогорске и завершилась победой гостей — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» одержало четвертую победу подряд. Команда с 51 очком после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) проиграл в четвертой игре подряд, но продолжает лидировать на «Востоке» после 41 матча.