«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Салават Юлаев» (50 очков) после 39 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (46) после 41 игры идет седьмым на «Востоке».