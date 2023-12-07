«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Торпедо» в КХЛ
«Торпедо» на выезде обыграло «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победную шайбу в меньшинстве забросил Василий Атанасов. Еще по одному голу на счету Михаила Орлова и Владислава Фирстова. Последний также отметился голевой передачей.
За хозяев отличились Александр Петунин и Никита Гребенкин.
«Торпедо» одержало четвертую победу подряд. Команда с 51 очком после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (55 очков) проиграл в четвертой игре подряд, но продолжает лидировать на «Востоке» после 41 матча.
В следующем матче нижегородцы дома примут «Спартак» 19 декабря. «Металлург» 22 декабря на домашнем льду сыграет с «Амуром».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Петунин — 10 (Канцеров), 0:51 — 1:0. Гребенкин — 9 (Вовченко, Зернов), 3:01 — 2:0. Орлов — 4 (Ли, Фирстов), 25:39 — 2:1. Фирстов — 12 (Белевич, Сизов), 34:17 — 2:2. Атанасов — 19 (мен., Белевич, Бокун), 52:38 — 2:3.
Вратари: Загидулин (Набоков, 34:17, 59:27) — Гуска (Кульбаков, 3:01).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 33 (10+11+12) — 20 (8+8+4).
Судьи: Лазарев, Степучев.
7 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6720 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|39
|24
|15
|50
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|40
|21
|19
|46
|7
|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|5 : 1
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|2 : 3
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|1 : 3
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
|19:30
|
Северсталь – Динамо М
|- : -