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Дубль Чибисова принес «Металлургу» победу над «Сочи»

11 октября, 19:21
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«Металлург» одержал очередную победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» на своем льду обыграла «Сочи» — 3:1.

Дубль оформил нападающий Андрей Чибисов.

Команда из Магнитогорска одержала 13-ю победу подряд.

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Чибисов — 7 (Кошелев, Яковлев), 3:18 — 1:0. Голдобин — 9 (Дронов, Карпов), 37:24 — 2:0. Якимов — 2 (Александров, Жабреев), 52:15 — 2:1. Чибисов — 8 (п.в., Карри, Кошелев), 59:47 — 3:1.

Вратари: Кошечкин — Хелльберг (59:21 — 59:47).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (10+17+13) — 20 (3+5+12).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

11 октября. Магнитогорск. «Арена Металлург».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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