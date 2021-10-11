Бывший защитник минского «Динамо» близок к возвращению в КХЛ. Он может стать игроком СКА

Защитник Бреннан Менелл в ближайшее время станет игроком питерского СКА. Экс-защитник минского «Динамо» будет 7-м легионером в составе армейского клуба, информирует Telegram-канал.

В прошлом сезоне американец стал одним из лучших атакующих защитников КХЛ — 38 (5+33) очков в 47 матчах регулярки и 7 (1+6) очков в 5 матчах плей-офф.

Летом он подписал контракт с «Миннесотой», но вскоре был обменян в «Торонто». Он не смог пробиться и был выставлен на драan отказов, после чего отправлен в АХЛ.