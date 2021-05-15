«Металлург» продлил контракт с Потехиным
14:11
«Металлург» объявил о продлении контракта с нападающим Богданом Потехиным, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.
В сезоне-2020/21 Потехин провел 26 матчей в регулярном чемпионате, набрав 3 (2+1) очка.
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