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«Металлург» продлил контракт с Потехиным

14:11
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«Металлург» объявил о продлении контракта с нападающим Богданом Потехиным, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2020/21 Потехин провел 26 матчей в регулярном чемпионате, набрав 3 (2+1) очка.

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