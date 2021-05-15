Валиев приедет в «Ак Барс» на просмотр
16:38
Защитник Ринат Валиев можете продолжить карьеру в «Ак Барсе», утверждает «Бизнес Online».
Ожидается, что хоккеист приедет в Казань на просмотровый контракт. Если игрок проявит себя на тренировочных сборах и предсезонных играх, то казанский клуб, возможно, подпишет с ним контракт.
Последние полтора года Валиев нигде не играл и большую часть времени находился в родном Нижнекамске, где периодически выходил на лед с любительскими командами. До пандемии коронавируса защитник провел 49 матчей за «Стоктон» (фарм-клуб «Калгари») в АХЛ и набрал 10 (2+8) очков.
Валиев воспитанник — «Ак Барса». Именно из Казани он уехал в Северную Америку в 2013 году. За океаном он провел 260 матчей в АХЛ и 12 игр — в НХЛ.
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