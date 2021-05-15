Форвард «Барыса» Панюков перешел в «Ак Барс»

Нападающий Кирилл Панюков перешел из «Барыса» в «Ак Барс», сообщает официальный сайт клуба из Казани.

23-летний форвард перешел в казанскую команду в обмен на денежную компенсацию. Контракт хоккеиста будет действовать до конца апреля 2023 года.

Кирилл Панюков — в «Ак Барсе»! 23-летний нападающий перешёл из «Барыса», который получил денежную компенсацию. Контракт действует до 30 апреля 2023 года ? https://t.co/RtpYFGFWvL pic.twitter.com/taShN8jJNd — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 15, 2021

В сезоне-2020/21 Панюков провел 33 матча за «Барыс» в регулярном чемпионате и набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф форвард провел 6 встреч и набрал 7 (4+3) очков.