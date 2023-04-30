«Металлург» продлил контракт с нападающим Коростелевым

«Металлург» и нападающий Никита Коростелев продлили контракт, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Соглашение с хоккеистом будет действовать до конца сезона-2024/25.

Он выступает за «Металлург» с 2021 года.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Коростелев провел 54 матча и набрал 24 (16+8) очка.