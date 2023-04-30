Спортивный директор «Адмирала»: «Рынок даже средних игроков завышен»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» ответил на вопросы о ситуации на рынке игроков.

— Чувствуете повышение цен на легионеров из-за сокращения лимита до трех игроков? Это проблема для «Адмирала»?

— Как только приняли сокращение лимита на легионеров, я сразу сказал, что пойдут вверх цены не только на легионеров, но и на российских игроков. Сейчас так и произошло. Рынок даже средних игроков завышен. Цены пошли вверх, как я и говорил ранее. Мы ощущаем рост цен. Это немного усложняет задачу. Конечно, еще подняли пол зарплат до 405 миллионов. Это тоже влияет. Игроков на рынке не так много, цены пошли вверх.

— Как с этим бороться? Некоторые запросы игроков для российского рынка выглядят заоблачными.

— Это повышение цен искусственное. Сократилось чуть больше 50 мест. Их получили российские игроки. С одной стороны, это хорошо. С другой, они неоправданно завышают цены. Как бороться? Нужно вернуть лимит на пять легионеров. Хотя бы после этого шага цены не будут такими большими.

— Поступали завышенные запросы от хоккеистов «Адмирала», с которыми хотели продлить контракты?

— Это нормально после такого удачного сезона, когда игроки выросли в цене и просят больший контракт. Но они не понимают, что мы были сильны командой и системной игрой, а не индивидуальностью. То, что они просят, это — нормально. Мы это учитываем. Небольшие увеличения контрактов последовали, но заоблачных цифр никто не просит. Все адекватно оценивают свои шансы и силы.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

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