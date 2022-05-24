«Металлург» подписал пробный контракт с голкипером Филоненко. Прошлый сезон он провел в Польше

«Металлург» подписал пробный контракт с вратарем Андреем Филоненко, сообщает сайт КХЛ.

Прошедший сезон Филоненко провел в чемпионате Польше в составе «Заглебие».

27-летний голкипер имеет небольшой опыт выступления в КХЛ: он провел четыре матча в составе ЦСКА.

Большую часть карьеры он провел в ВХЛ, где играл за «Звезду», «Нефтяник» и «Южный Урал».