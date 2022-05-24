«Спартак» продлил контракт с голкипером Сковронским

«Спартак» заключил новый двусторонний контракт на два года с вратарем Андреем Сковронским, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне 24-летний Сковронский дебютировал за родной для себя «Спартак» в КХЛ, проведя 4 игры при 2 победах и 96,5 процента спасений.

Большую часть сезона вратарь выступал за фарм-клуб красно-белых, воскресенский «Химик», сыграв 34 матча при 18 победах и 91,5 процента спасений.