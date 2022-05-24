Вратарь системы СКА назвал соцсети опасной вещью

Голкипер СКА-1946 Сергей Иванов в интервью «СЭ» рассказал, почему решил отказаться от использования социальных сетей.

— Вы предпочитаете абстрагироваться от внимания или, наоборот, любите, когда вас обсуждают?

— Обсуждают и обсуждают — без этого никуда. Надо настраиваться на матчи, показывать хорошую игру и не задумываться о похвале или негативе. Просто играть в хоккей и наслаждаться этим.

— А негатива много?

— Хоккейный мир такой. Проиграл — пошел негатив. Выиграл — тебе все лавры. Нельзя сильно довольствоваться успехом. Сегодня ты победил, а завтра можешь проиграть.

— Сергей Бобровский рассказывал, что удалил Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) из-за того, что пять процентов негатива перекрывали весь позитив.

— Согласен. Социальные сети — опасная вещь. Я прочувствовал это на себе в нынешнем сезоне. Только перед плей-офф понял, что это вредит мне, и отошел от них. Сконцентрировался на игре, и это помогло.