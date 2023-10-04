«Трактор» и «Салават Юлаев» в среду, 4 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» им. В. Белоусова в Челябинске. Начало — 17.00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью подписки КХЛ Prime и онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Трактор» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Трактор» набрал 16 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Салавата» 12 баллов, команда находится на 8-м месте Восточной конференции.

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