Гол Тертышного принес «Трактору» волевую победу над «Нефтехимиком»

«Трактор» одержал волевую победу в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Нефтехимика». Команда из Челябинска одолела соперника со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий Никита Тертышный. Отметим, что три из четырех голов «Трактор» забил в большинстве.

«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет также в Челябинске 3 марта.

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«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Лещенко — 1, 17:30 — 0:1. Пулккинен — 1 (бол., Гика), 27:47 — 1:1. Порядин — 1 (бол., Хайруллин, Клок), 31:41 — 1:2. Бэйлен — 1 (бол., Гика, Пулккинен), 34:54 — 2:2. Галимов — 1 (Секстон, Лещенко), 46:28 — 2:3. Седлак — 1 (бол.), 48:15 — 3:3. Тертышный — 1 (Седлак), 57:18 — 4:3.

Вратари: Вилл — Судницин (59:12).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 28 (11+10+7) — 24 (7+7+10).

Судьи: Бондарь, Юдаков.

1 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 4370 зрителей.

Счет в серии: 1-0.