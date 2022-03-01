Гол Тертышного принес «Трактору» волевую победу над «Нефтехимиком»
«Трактор» одержал волевую победу в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Нефтехимика». Команда из Челябинска одолела соперника со счетом 4:3.
Автором победной шайбы стал нападающий Никита Тертышный. Отметим, что три из четырех голов «Трактор» забил в большинстве.
«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет также в Челябинске 3 марта.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Голы: Лещенко — 1, 17:30 — 0:1. Пулккинен — 1 (бол., Гика), 27:47 — 1:1. Порядин — 1 (бол., Хайруллин, Клок), 31:41 — 1:2. Бэйлен — 1 (бол., Гика, Пулккинен), 34:54 — 2:2. Галимов — 1 (Секстон, Лещенко), 46:28 — 2:3. Седлак — 1 (бол.), 48:15 — 3:3. Тертышный — 1 (Седлак), 57:18 — 4:3.
Вратари: Вилл — Судницин (59:12).
Штраф: 14 — 16.
Броски: 28 (11+10+7) — 24 (7+7+10).
Судьи: Бондарь, Юдаков.
1 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 4370 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -