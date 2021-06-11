«Металлург» достиг договоренности о заключении контракта с Карри
15:57
Форвард Джош Карри достиг договоренности о заключении контракта с «Металлургом», сообщается на официальном сайте магнитогорцев.
28-летний канадец в сезоне-2020/21 выступал за «Питтсбург», проведя один матч в НХЛ. За фарм-клуб «пингвинов» форвард провел 24 матча, набрав 23 (10+13) очка.
В сезоне-2020/21 «Металлург» вышел в плей-офф КХЛ, победив в первом раунде «Барыс"(4-2) и уступив во втором «Авангарду» (2-4).
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