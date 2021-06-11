«Металлург» расторг контракт с Тэйлором Беком
15:47
«Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Тэйлором Беком.
Клуб и 30-летний форвард разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.
Бек выступал за «Металлург» с лета 2020 года. На его счету 16 голов и 27 передач в 56 играх за команду в регулярном чемпионате. Также канадец забил 4 шайбы и сделал 6 передач в 12 играх плей-офф.
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