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«Металлург» расторг контракт с Тэйлором Беком

15:47
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«Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Тэйлором Беком.

Клуб и 30-летний форвард разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.

Бек выступал за «Металлург» с лета 2020 года. На его счету 16 голов и 27 передач в 56 играх за команду в регулярном чемпионате. Также канадец забил 4 шайбы и сделал 6 передач в 12 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/500488/

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Иван Торопцев все материалы автора
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