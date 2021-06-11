Экс-форвард «Витязя» Даугавиньш продолжит карьеру в Швейцарии

Нападающий Каспарс Даугавиньш подписал контракт с «Берном», информирует официальный сайт швейцарского клуба.

В минувшем сезоне 33-летний форвард выступал за подольский «Витязь». В 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ он забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.

На ЧМ-2021 Даугавиньш был капитаном сборной Латвии. В 5 матчах турнира он набрал 1 (0+1) очко.