4 очка Ткачева помогли «Авангарду» разгромить «Сибирь» со счетом 7:2
«Авангард» разгромил «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:2.
Форвард омичей Владимир Ткачев набрал 4 (2+2) очка. Защитник Дамир Шарипзянов отдал три голевые передачи. По одной шайбе забросили Иван Николишин, Валентин Пьянов, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Илья Рейнгардт.
За новосибирцев отличились Михаил Назаров и Артем Михеев.
Команда Михаила Кравеца установила новый клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Перед матчем в активе омичей было 188 шайб — столько же они забросили прошлом сезоне, когда был установлен предыдущий рекорд. Теперь на счету «Авангарда» 195 заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате.
«Авангард» (86 очков) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60) идет десятой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)
Голы: Назаров — 2 (Ахияров), 2:13 — 0:1. Ткачев — 18 (бол., Шарипзянов, Буше), 15:37 — 1:1. Михеев — 12 (мен., Андреофф), 20:13 — 1:2. Ткачев — 19 (бол., Шарипзянов), 21:53 — 2:2. Николишин — 8 (Рейнгардт, Шарипзянов), 26:44 — 3:2. Пьянов — 11 (бол., Ткачев, Буше), 29:10 — 4:2. Спунер — 22 (бол., Пьянов, Ткачев), 30:06 — 5:2. Прохоркин — 15 (Чмыхов, Киселевич), 37:48 — 6:2. Рейнгардт — 2 (Абросимов, Чмыхов), 51:37 — 7:2.
Вратари: Проскуряков — Красоткин (Худобин, 30:06).
Штраф: 2 — 22.
Броски: 31 (9+13+9) — 27 (8+7+12).
Судьи: Гамалей, Раводин.
11 февраля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей
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|33
|72
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|62
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|25
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|В
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|85
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|60
|38
|22
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|34
|27
|73
|6
|Северсталь
|61
|32
|29
|72
|7
|ЦСКА
|61
|30
|31
|66
|8
|Динамо Мн
|61
|28
|33
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|61
|20
|41
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
|11.02
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|7 : 2
|11.02
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо М
|3 : 4 Б
|11.02
|17:00
|
СКА – Сочи
|- : -
|11.02
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -