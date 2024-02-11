4 очка Ткачева помогли «Авангарду» разгромить «Сибирь» со счетом 7:2

«Авангард» разгромил «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:2.

Форвард омичей Владимир Ткачев набрал 4 (2+2) очка. Защитник Дамир Шарипзянов отдал три голевые передачи. По одной шайбе забросили Иван Николишин, Валентин Пьянов, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Илья Рейнгардт.

За новосибирцев отличились Михаил Назаров и Артем Михеев.

Команда Михаила Кравеца установила новый клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Перед матчем в активе омичей было 188 шайб — столько же они забросили прошлом сезоне, когда был установлен предыдущий рекорд. Теперь на счету «Авангарда» 195 заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате.

«Авангард» (86 очков) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60) идет десятой на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)

Голы: Назаров — 2 (Ахияров), 2:13 — 0:1. Ткачев — 18 (бол., Шарипзянов, Буше), 15:37 — 1:1. Михеев — 12 (мен., Андреофф), 20:13 — 1:2. Ткачев — 19 (бол., Шарипзянов), 21:53 — 2:2. Николишин — 8 (Рейнгардт, Шарипзянов), 26:44 — 3:2. Пьянов — 11 (бол., Ткачев, Буше), 29:10 — 4:2. Спунер — 22 (бол., Пьянов, Ткачев), 30:06 — 5:2. Прохоркин — 15 (Чмыхов, Киселевич), 37:48 — 6:2. Рейнгардт — 2 (Абросимов, Чмыхов), 51:37 — 7:2.

Вратари: Проскуряков — Красоткин (Худобин, 30:06).

Штраф: 2 — 22.

Броски: 31 (9+13+9) — 27 (8+7+12).

Судьи: Гамалей, Раводин.

11 февраля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей