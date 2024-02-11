Юров повторил рекорд Тарасенко по очкам для игроков до 21 года

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров сделал результативную передачу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:4 Б).

Теперь на счету 20-летнего форварда 47 (21+26) очков в регулярном чемпионате сезона-2023/24.

Как информирует пресс-служба КХЛ, Юров повторил рекорд Владимира Тарасенко для игроков в возрасте до 21 года (U21), который в сезоне-2011/12 набрал 47 (23+24) очков.

«Магнитке» в регулярном чемпионате-2023/24 осталось провести 6 игр.