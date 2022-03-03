«Металлург» — «Барыс»: составы команд на второй матч серии

«Металлург» 3 марта на своем льду примет «Барыс» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

В первой встрече, 1 марта, «Барыс» одержал победу со счетом 3:2 и повел в серии 1-0.