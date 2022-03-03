«Трактор» — «Нефтехимик»: где смотреть матч Кубка Гагарина

В четверг, 3 марта, «Трактор» на своем льду примет «Нефтехимик» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

В первой встрече «Трактор» одержал победу со счетом 4:3 и повел в серии 1-0.

Следить за матчем «Трактор» — «Нефтехимик» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.