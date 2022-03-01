«Металлург» — «Барыс»: составы команд на первый матч серии

«Металлург» 1 марта на своем льду примет «Барыс» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Металлург», ставший лучшим по итогам регулярного чемпионата с 74 процентами набранных очков, третий год подряд стартует в плей-офф серией против «Барыса». Предыдущая увенчалась успехом команды Ильи Воробьева (4-2), а годом ранее успех праздновала команда из Нур-Султана (4-1).