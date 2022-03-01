«Трактор» — «Нефтехимик»: составы команд на первый матч серии плей-офф

1 марта стартует серия первого раунда плей-офф между «Трактором» и «Нефтехимиком». Стали известны составы команд на эту встречу.

Состав соперника в виде мужчин в трико ? pic.twitter.com/imSrHSaziD — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 1, 2022

В первом раунде плей-офф преимущество домашней площадки будет на стороне черно-белых. Стартовые встречи пройдут в столице Южного Урала 1 и 3 марта, поединки в Нижнекамске состоятся 5 и 7 марта. В случае необходимости матч 9 марта команды проведут в Челябинске, 11 — в Нижнекамске, а 13 — вновь в Челябинске.