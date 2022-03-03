«Трактор» — «Нефтехимик»: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).

В составе челябинской команды две шайбы забросил Виталий Кравцов. Единственный гол за «Нефтехимик» забил Максим Березин. Счет в серии 2 — 0 в пользу «Трактора».