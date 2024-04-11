«Металлург» обыграл «Автомобилист» в пятом матче и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
«Металлург» дома победил «Автомобилист» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 5:2.
За магнитогорский клуб хет-трик оформил Денис Зернов, еще по голу на счету Даниила Вовченко и Игоря Гераськина. У екатеринбургской команды отличились Анатолий Голышев и Кирилл Воробьев.
После пяти матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Зернов — 6 (Орехов, Силантьев), 9:50 — 1:0. Зернов — 7 (Силантьев), 19:40 — 2:0. Голышев — 9 (Баранцев, Зборовский), 37:26 — 2:1. Воробьев — 1 (Макеев, Голышев), 42:54 — 2:2. Вовченко — 2 (бол., Петунин, Гераськин), 46:36 — 3:2. Зернов — 8 (Канцеров, Еременко), 56:52 — 4:2. Гераськин — 4 (п.в., Карпов, Маклюков), 59:58 — 5:2.
Вратари: Набоков — Аликин (57:09 — 57:47, 58:16 — 59:58).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (12+9+11) — 38 (11+11+16).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
11 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 3-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|3 - 2
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|11.04
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|5 : 2