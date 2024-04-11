«Металлург» — «Автомобилист»: видеообзор пятого матча серии Кубка Гагарина

«Металлург» и «Автомобилист» встретились в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Игра проходила в Магнитогорске 11 апреля и завершилась победой хозяев — 5:2.

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 13 апреля в Екатеринбурге.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Автомобилист» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

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