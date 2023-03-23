«Авангард» обыграл «Металлург» в четвертом матче серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Авангард» в гостях обыграл «Металлург» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 4:1.
Счет в матче открыл форвард гостей Сергей Толчинский, который забросил на 48-й секунде матча. На 10-й минуте встречи счет сравнял защитник прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина Григорий Дронов.
Затем во втором и третьем периоде забросил Рик Буше, который оформил дубль. Автором заключительной шайбы в этой встрече стал Алекс Бродхерст, забросивший ее в пустые ворота.
«Авангард» одержал четвертую победу в серии подряд над «Металлургом» (4-0) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Толчинский — 5 (Грицюк, А. Бродхерст), 0:48 — 0:1. Дронов — 4 (бол., Лайпсик, Керран), 10:46 — 1:1. Буше — 5 (Найт, Белов), 28:28 — 1:2. Буше — 6 (Найт, Ткачев), 46:41 — 1:3. А. Бродхерст — 1 (п.в., Сведберг, Демченко), 57:56 — 1:4.
Вратари: Паскуале (56:21 — 57:56) — Демченко.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (8+11+11) — 27 (11+8+8).
Судьи: Бирин, Сергеев.
23 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Счет в серии: 0-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 4
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -