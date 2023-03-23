«Авангард» обыграл «Металлург» в четвертом матче серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Авангард» в гостях обыграл «Металлург» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 4:1.

Счет в матче открыл форвард гостей Сергей Толчинский, который забросил на 48-й секунде матча. На 10-й минуте встречи счет сравнял защитник прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина Григорий Дронов.

Затем во втором и третьем периоде забросил Рик Буше, который оформил дубль. Автором заключительной шайбы в этой встрече стал Алекс Бродхерст, забросивший ее в пустые ворота.

«Авангард» одержал четвертую победу в серии подряд над «Металлургом» (4-0) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Толчинский — 5 (Грицюк, А. Бродхерст), 0:48 — 0:1. Дронов — 4 (бол., Лайпсик, Керран), 10:46 — 1:1. Буше — 5 (Найт, Белов), 28:28 — 1:2. Буше — 6 (Найт, Ткачев), 46:41 — 1:3. А. Бродхерст — 1 (п.в., Сведберг, Демченко), 57:56 — 1:4.

Вратари: Паскуале (56:21 — 57:56) — Демченко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (8+11+11) — 27 (11+8+8).

Судьи: Бирин, Сергеев.

23 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Счет в серии: 0-4.