«Сочи» и еще несколько клубов КХЛ интересуются нападающим «Барыса» Сагадеевым
Как стало известно «СЭ», «Сочи» и еще несколько клубов КХЛ проявляют предметный интерес к нападающему «Барыса» Антону Сагадееву.
29-летний россиянин может стать свободным агентом, его контракт с нынешним клубом действует до конца апреля 2023 года.
В сезоне-2022/23 Сагадеев набрал 23 (16+7) очка в 66 матчах за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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22.03
23.03
24.03
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 4
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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