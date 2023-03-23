«Сочи» и еще несколько клубов КХЛ интересуются нападающим «Барыса» Сагадеевым

Как стало известно «СЭ», «Сочи» и еще несколько клубов КХЛ проявляют предметный интерес к нападающему «Барыса» Антону Сагадееву.

29-летний россиянин может стать свободным агентом, его контракт с нынешним клубом действует до конца апреля 2023 года.

В сезоне-2022/23 Сагадеев набрал 23 (16+7) очка в 66 матчах за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ.