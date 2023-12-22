Шайба Пресса принесла «Магнитке» победу над «Амуром» в овертайме
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Победной для хозяев стала шайба защитника Робина Пресса в овертайме.
«Магнитка» прервала 4-матчевую безвыигрышную серию.
Нападающий гостей Станислав Бочаров набрал 3 (1+2) очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Джонсон — 8 (Кошелев), 2:22 — 1:0. Бочаров — 8 (Коршков, Спиценко), 24:17 — 1:1. Джонсон — 9 (Гребенкин, Дронов), 25:59 — 2:1. Канцеров — 5 (Акользин), 36:26 — 3:1. Грачев — 8 (Бочаров, Хохлачев), 47:01 — 3:2. Гуркин — 3 (Бочаров, Барулин), 59:14 — 3:3. Пресс — 5 (Гребенкин, Канцеров), 64:45 — 4:3.
Вратари: Набоков — Бобков (59:12 — 59:14).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (9+12+7+1) — 42 (13+14+12+3).
Судьи: Дударов, Светилов.
22 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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