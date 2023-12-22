«Адмирал» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
«Адмирал» в гостях обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В основное время за «Салават Юлаев» шайбу забросил Александр Шаров. В составе гостей отметился Дмитрий Бучельников.
Решающий буллит забросил Даниил Гутик.
После этого матча «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 53 очка в 41 игре. «Адмирал» — 11-й (35 очков в 40 матчах).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шаров — 12 (бол., Хмелевский, Мелош), 16:39 — 1:0. Бучельников — 5 (Аноховский, Паутов), 25:45 — 1:1.
Победный буллит: Гутик.
Вратари: Самонов (60:12 — 60:41, 60:45 — 62:41, 62:48 — 64:43, 64:46 — 65:00) — Демченко.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 43 (13+11+15+4) — 28 (5+14+9+0).
Судьи: Лазарев, Шувалов.
22 декабря. Уфа. Уфа-Арена.
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Сал. Юлаев – Адмирал
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