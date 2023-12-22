«Салават Юлаев» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» в гостях обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 53 очка в 41 игре. «Адмирал» — 11-й (35 очков в 40 матчах).