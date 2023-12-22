«Салават Юлаев» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
«Адмирал» в гостях обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
После этого матча «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 53 очка в 41 игре. «Адмирал» — 11-й (35 очков в 40 матчах).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|42
|26
|16
|57
|2
|Авангард
|40
|27
|13
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|43
|22
|21
|53
|5
|Ак Барс
|42
|24
|18
|50
|6
|Трактор
|42
|22
|20
|49
|7
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|45
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|41
|15
|26
|38
|11
|Адмирал
|40
|13
|27
|35
|12
|Барыс
|42
|12
|30
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|42
|28
|14
|60
|2
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|3
|Локомотив
|40
|26
|14
|55
|4
|СКА
|41
|27
|14
|55
|5
|Торпедо
|42
|25
|17
|53
|6
|ЦСКА
|41
|22
|19
|46
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|42
|14
|28
|32
|11
|Витязь
|42
|13
|29
|31
Результаты / календарь
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27.12
|22.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|1 : 2 Б
|22.12
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|4 : 3 ОТ
|22.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Трактор
|- : -
|22.12
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
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