Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

«Металлург» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 11 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Робин Пресс (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» примет «Ак Барс» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 11 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Магнитогорска смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Эфир начнется в 17.00 по местному времени. Для жителей Татарстана игра будет доступна на телеканале «ТНВ Татарстан». Трансляция — в 14.45 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Канадцы Лажуа и Лага лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Китае
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Лада» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 30 17 13 39
2 Металлург Мг 29 17 12 38
3 Ак Барс 28 18 10 38
4 Авангард 28 17 11 37
5 Автомобилист 31 16 15 36
6 Сал. Юлаев 28 17 11 35
7 Трактор 29 16 13 35
8 Нефтехимик 28 12 16 29
9 Сибирь 29 13 16 29
10 Амур 28 11 17 28
11 Барыс 30 8 22 23
12 Адмирал 26 7 19 18
Западная конференция И В П О
1 Спартак 29 20 9 42
2 Динамо М 28 20 8 42
3 Торпедо 29 18 11 38
4 Локомотив 28 17 11 36
5 Динамо Мн 27 14 13 32
6 ЦСКА 28 14 14 30
7 Северсталь 27 13 14 30
8 СКА 27 14 13 28
9 Сочи 29 12 17 26
10 Куньлунь РС 33 10 23 25
11 Витязь 29 8 21 20
Результаты / календарь
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
11.11 14:30
Лада – Спартак
 - : -
11.11 15:00
Металлург Мг – Ак Барс
 - : -
11.11 17:00
СКА – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости