Кудерметов: «Раньше пять заброшенных шайб за игру — это минимум. А сейчас часто видишь матчи с минимальным счетом»

Экс-нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга», двукратный чемпион России Эдуард Кудерметов в интервью «СЭ» высказался об изменениях стиля хоккея.

— В одном интервью вы рассказывали, что как-то пошли на матч ЦСКА и во время просмотра не могли разглядеть шайбу — настолько все быстро.

— Это было давно. В ЦСКА работал Алмаз Гарифуллин. Он пригласил на матч. Я застал старые времена, когда играли Корешковы, Осипов, Гольц, Гомоляко. Какой был красивый хоккей! Не такой быстрый, но комбинационный. Если розыгрыш «5 на 4», то это самый настоящий розыгрыш. Если выход «3 в 2», то это 50-60 процентов успехов. А сейчас все бегают назад, вперед. Хоккей сильно поменялся. Комбинационной игры практически нет. Все упрощают игру, чтобы избежать ошибок. При малейшем сомнении будут вбрасывать шайбу в зону или бросать по воротам.

— В какой момент хоккей стал меняться?

— 2010-2011 годы. А возможно, и раньше. В «Металлурге», где я играл, хоккей кардинально изменился, когда пришел Дэйв Кинг. При Валерии Белоусове были комбинации и красота. После него пришел Марек Сикора с похожими взглядами. Кинг — канадец. Он кардинально изменил хоккей. Раньше в большинстве все звенья выходили по порядку — до третьего. Четвертому просто времени не хватало. Кинг ввел спецбригады большинства и меньшинства. В схематичном хоккее стало меньше голов. Раньше пять заброшенных шайб за игру — это минимум. А сейчас часто видишь матчи с минимальным счетом. В мое время разница между командами была серьезнее. Одни значительно сильнее, другие — слабее. Например, «Трактор». Это сейчас в Челябинске сильная команда, а раньше, когда она еще называлась «Мечел», мы понимали, что они — аутсайдер таблицы, и смело играли от атаки. Сейчас «Амур» на равных играет с ЦСКА, «Адмирал» с московским «Динамо», цементируя в первую очередь оборону.