«Лада» сыграет со «Спартаком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 11 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Лада» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Команда Олега Браташа набрала 39 очков и лидирует в Восточной конференции и в дивизионе Харламова. Красно-белые с 42 баллами занимают 1-е место в Западной конференции и в дивизионе Боброва.

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