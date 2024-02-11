Майоров назвал «Спартак» самой яркой командой КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отметил, что получает удовольствие от игры «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

«Команда мне нравится в этом сезоне, как и у всех случился небольшой провал, но это нормальное явление с учетом того календаря, который у нас есть на сегодняшний день. По большому счету «Спартак» играет хорошо, в нашем чемпионате они показывают одну из самых ярких игр. Как команда выступит в плей-офф? Я прогнозами не занимаюсь», — цитирует Майорова «Газета.Ru».

Майоров на протяжении всей карьеры выступал за «Спартак», с которым трижды становился чемпионом СССР. 11 февраля ему исполнилось 86 лет.

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 82 очка за 62 матча.